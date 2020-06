Innsbruck, Wien – Nach 13 Jahren schrecklicher Ungewissheit könnte der Fall der damals dreijährigen Maddie McCann vor der Lösung stehen. Noch gilt das damals in Portugal verschwundene Mädchen als vermisst, ein 43-jähriger Deutscher wird nun aber verdächtigt, das Kind getötet zu haben. In Zusammenhang gebracht wird der bereits vorbestrafte Sexualtäter auch mit dem Verschwinden der 5-jährigen Inga in Deutschland.