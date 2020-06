WK-Chef Walser: „Tirols Betriebe brauchen Luft zum Atmen“

Walser betonte, dass sich die Tiroler Betriebe in der aktuellen Corona-Krise auf den Rückhalt einer starken Vertretung durch die Kammer verlassen könnten. Nach dem harten, aber unvermeidbaren Shutdown gehe es jetzt darum, den Blick wieder nach vorne zu richten „Es waren und sind immer die Unternehmer in unserem Land, die nach Krisen wieder aufgestanden sind. Das wird auch diesmal so sein.“ Von der Politik forderte der WK-Chef rasche und unbürokratische Unterstützungen. „Wir sehen es bei der Abwicklung des Härtefall-Fonds selbst: Die Instrumente sind trotz einiger Nachbesserungen immer noch zu schwerfällig und zu kompliziert. Die Betriebe brauchen zudem das Geld jetzt und nicht erst in einigen Monaten.“