Ischgl-Kommission steht, Rohrer verteidigt Auswahl

Und wieso findet sich mit Karl Weber just auch ein Tiroler in seinem Team? Rohrer begründet dies zweierlei. Nicht nur, dass Weber im Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung – ein Kernthema in den kommenden Untersuchungen – bereits einige wissenschaftliche Werke veröffentlicht habe, auch habe er sich bewusst für einen Tiroler entschieden, so Rohrer: „Ich halte das für richtig, wenn auf Tiroler Boden ermittelt wird.“