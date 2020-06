Große Nachfrage nach „Online-Sessions“ auf der Uni

Innsbruck – Während die Schulen im Schichtbetrieb geöffnet haben, bringen die Studierenden der Universität Innsbruck das Semester generell in der Fernlehre zu Ende. Nur diverse Praktika finden unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregeln in Präsenzlehre statt, informierte das Rektorat der Uni Innsbruck. Dafür hat man auch bei der Österreichischen Hochschülerschaft Verständnis. Zumal in der Universität nicht nur 30.000 Studierende und Tausende Mitarbeiter zusammenkommen, sondern auch sämtliche Altersgruppen, erklärt Johann Katzlinger, Vorsitzender der ÖH Innsbruck.