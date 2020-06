Citroën C1 als offene Airscape-Version

Citroen bietet sein Stadtauto C1 als Fünftürer sowie als offene Version „Airscape“ an. Die Frontpartie des C1 hat die stilistischen Merkmale der Marke mit zweiteiligen, runden Scheinwerfern und die Lichtsignatur des LED-Tagfahrlichts in senkrechter Ausrichtung. Beim Air- scape besteht die Möglichkeit, kontrastierende Farben für Stoffdach und Karosserie zu wählen. Sein flexibles, extragroßes Faltdach (80 x 76 cm) wird elektronisch gesteuert und ist einfach zu bedienen. Frischluft auf Knopfdruck sozusagen.

Der C1 kann bis zu vier Erwachsene transportieren. Mit seinen kompakten Abmessungen (L: 3,47 m, B: 1,62 m, H: 1,46 m), seinem Wendekreis von 9,60 m und seiner elektrischen Servolenkung bietet er sich als Stadtauto an. Der Gepäckraum misst 196 Liter. Das Volumen bei umgeklappter Rücksitzlehne beträgt 780 Liter.

Der C1 kann mit einem Sieben-Zoll-Touchscreen ausgestattet werden, der alle Media-Bedienfunktionen vereint (Radio, Telefon, Abspielen von Videos, Bordcomputer). Dank der Technologie „Mirror Screen“ können die Inhalte eines Smartphones über den Touchscreen abgerufen und gesteuert werden. Das gut strukturierte Armaturenbrett wird durch attraktive Farbakzente am Multimedia-Bedienelement sowie um die Lüftungsdüsen und den Sockel des Schalthebels herum aufgelockert.

Der C1 wird von einem 3-Zylinder-Benzinmotor mit Stop & Start-Automatik angetrieben und verfügt über ein 5-Gang-Handschaltgetriebe. Dank des Motors VTi 72 erreicht Citroëns Cabrio vorbildliche Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte. Die VTi 68 Motorisierung wird wahlweise auch mit dem elektronisch gesteuerten Getriebe ETG angeboten. Dieses Fünfgang-Getriebe verfügt über eine Kriechfunktion und ein optimiertes Fahrpedalkennfeld. So wird das Anfahren erleichtert und der Fahrkomfort nimmt speziell bei dichtem Verkehr spürbar zu. Sechs Sicherheits- und Fahrassistenzsysteme sind verfügbar. Der City-Notbremsassistent löst eine automatische Notbremsung aus und verhindert Zusammenstöße mithilfe einer Kamera und eines Sensors. Sechs Airbags, Geschwindigkeitsbegrenzer und Reifendrucksensor sowie serienmäßiges ESP-System, das bei Verlust der Bodenhaftung das Fahrzeug in der Spur hält, komplettieren das Sicherheitsangebot. Mit seinem Außen- und Innendesign bietet der C1 eine Alternative zum Toyota Aygo und dem Peugeot 108, die alle drei in der tschechischen Republik gefertigt werden.