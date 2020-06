Hyundai Santa Fe: Respektables mit äußeren und inneren Werten

Rum – Es ist zwar eine Erneuerung in Vorbereitung (siehe Kasten am Ende des Artikels), doch das Bestehende braucht sich nicht zu verstecken. Der seit 2018 offerierte Santa Fe der vierten Generation hat eigentlich nur zwei Einschränkungen mit sich gebracht. Die erste betraf den Verzicht auf die Langversion, also die zweite Karosserievariante (Grand), die zweite bezieht sich auf den Preis. So sehr Hyundai bekannt für ein günstiges Preis-Leistungs-Gefüge ist, so erstaunlich sind die recht hohen Tarife, die der koreanische Hersteller für sein Midsize-SUV auslobt. Allein das hier angeführte Testfahrzeug, versehen mit dem Höchstausstattungs-Level 6, dem 185 PS starken Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenzinmotor, einer Achtstufenautomatik und einem Allradantrieb, kostet nicht ganz 60.000 Euro.

Zugegebenermaßen gibt es dafür eine ganze Menge an Gegenleistung: Das fängt schon bei der Fahrzeuggröße an, denn der Santa Fe misst 4,77 Meter in der Länge, ist also recht stattlich. Optional gibt es die Möglichkeit, ihn mit einer dritten Sitzreihe zu versehen — was allerdings auch darin mündet, etwas an Ladekapazität einzubüßen. Die fällt nämlich beim Fünfsitzer recht großzügig aus, zumal wenigstens 625 Liter Stauraum zur Verfügung stehen. Bei umgelegten Rücksitzlehnen sind es fast 1,7 Kubikmeter. Die Geberlaune von Hyundai zeigt sich auch im Raumangebot für die Insassen: Sowohl vorne als auch in der zweiten Reihe braucht sich kein Erwachsener über einen Mangel an Kopf- und Beinfreiheit zu echauffieren.