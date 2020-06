EU ruft Staaten zu Solidarität bei Flüchtlingsaufnahme auf

Die EU-Kommission hat die EU-Staaten zu Solidarität bei der Aufnahme Hunderter vor Malta festsitzender Flüchtlinge aufgerufen. Die Regierungen müssten dringend „im Geiste kollektiver Verantwortung“ zusammenarbeiten, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die Migranten müssten „so schnell wie möglich an Land gebracht werden“. Die Kommission sei dazu mit den Mitgliedstaaten in Kontakt.