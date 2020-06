Deutschland, Portugal Kandidaten für Champions-League-Finale

Das Champions-League-Finale hätte eigentlich am vergangenen Samstag in Istanbul stattfinden sollen. Wegen der Coronakrise ist die Europacup-Saison aber derzeit unterbrochen. Laut Medienberichten wird die UEFA das Finale wegen der Pandemie an eine andere Stadt vergeben. Die Rede ist von einem Finale im August. Die Entscheidung fällt laut AP bei der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 17. Juni.