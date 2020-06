2019 acht Quadratkilometer für neue Straßenflächen verbaut

Die Zunahme der Straßenflächen war im Vorjahr mit rund acht Quadratkilometern doppelt so groß wie im Jahr 2018. Damit wurde im Schnitt täglich eine Fläche von drei Fußballfeldern für Straßen und Parkplätze verbaut. Diese nehmen bereits 1.983 Quadratkilometer in Anspruch, 21 Mal mehr als die Bahninfrastruktur (92 qkm), berichtete der Verkehrsclub (VCÖ) anhand von Daten des Umweltbundesamts.

VCÖ und Hagelversicherung sprachen sich vor dem Weltumwelttag am 5. Juni in einer gemeinsamen Aussendung am Donnerstag für eine flächensparende Verkehrs- und Siedlungsentwicklung aus. Bodenversiegelung sei ein wachsendes Umweltproblem. „Böden, die mit Asphalt oder Beton versiegelt sind, heizen sich massiv auf und erhöhen die tödliche Hitzegefahr. Bei Starkregen wiederum können versiegelte Böden kein Wasser aufnehmen, was die Hochwassergefahr erhöht“, erläuterte VCÖ-Experte Michael Schwendinger.