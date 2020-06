Die TT kommt auch heute wieder per Luftpost nach Obergurgl und Hochgurgl

„Natürlich haben wir die TT in elektronischer Form gelesen (sie steht bereits ab 23 Uhr zur Verfügung, Anm.)“, sagt der Gurgler Touristiker Hubert Koler, „aber die Gelegenheit, sie wieder in den Händen zu halten, haben wir genutzt.“ Im Sparmarkt Grüner nahm er die Zeitung bei Mitarbeiter Alexander Kuhn in Empfang. Auch heute findet ein Heliflug statt – und mit an Bord ist wieder die TT.