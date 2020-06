Zwei bekannte „Gäste“ stehen bei der Tiroler Meisterschaft hoch im Kurs

Pertisau – Wenn am Wochen­ende beim GC Achensee in Pertisau die internationalen Tiroler Golf-Meisterschaften steigen, dann stehen zwei „Legionäre“ hoch im Kurs. Bei den Herren schlägt Maximilian Steinlechner als Top-Favorit ab. Der 20-Jährige, der am US-College in North Carolina studiert, nützt einen Heimaturlaub zur Jagd auf die Landesmeisterschaft. Zu seinen schärfsten Widersachern zählen unter anderem Vorjahressieger Felix Schöffthaler und Nationalteamkollege Daniel Schlauer.