Trotz Absage wegen Corona-Pandemie: Festivalperlen auch ohne Festival

Cannes – Eine Einladung zu den Filmfestspielen in Cannes gilt in der internationalen Filmbranche als Ritterschlag, auf den ausgewählte Werke auf Werbematerialen wie Plakaten stolz hinweisen. Heuer fiel das Festival wegen der Corona-Pandemie aus. Das „Gütesiegel“ für Filme, die in Cannes gelaufen wären, gibt es trotzdem. Damit wolle man den Filmen wenigstens bei ihrer künftigen Vermarktung helfen, so Festspiel-Leiter Thierry Fremaux. Fremaux nun veröffentlichte Liste der Auserwählten ermöglicht also einen Überblick über ein Festivalprogramm, das es nie gab. Deshalb weiß man jetzt auch, dass es heuer keine österreichische Produktion an die Croisette geschafft hätte.