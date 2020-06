Kitzventure-Klage gegen einstige Anwälte holperte

Innsbruck – Ob Investments, Namensrechte oder Schutzmasken – die Kitzbüheler Firma Kitzventure befindet sich öfter in den Schlagzeilen, als ihr wohl lieb ist. Nachdem sein Vorgänger nach Verfahren mit Finanzmarktaufsicht und VKI wegen irreführender Werbung für Investmentprodukte (9,75 Prozent Zinsen) ausgeschieden ist, wähnt sich Kitzventure-Geschäftsführer Patrick Landrock aber zu Unrecht im Visier von Konsumentenschützern und Justiz. Und fühlt sich im Skandal um als irreführend abgestrafte Investmentwerbung selbst als Opfer der früheren Kitzventure-Anwälte. So wirft Landrock der Innsbrucker Kanzlei Greiter, Pegger und Partner schlicht Falschberatung zu den Investmentprodukten und bei Erstellung des Kapitalmarktprospekts vor. Ein Schaden von 557.840 Euro soll Kitzventure dadurch entstanden sein, wie die am Landesgericht eingebrachte Klage relativ undifferenziert darlegt.