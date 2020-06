Ford: Transit lockt mit neuen Derivaten

Wien – Krisenzeiten sind Chancenzeiten – jedenfalls für Ford. Die US-Marke ist hierzulande im Nutzfahrzeugbereich nach fünf Monaten die Nummer eins und am bisherigen Branchenleader Volkswagen vorbeigezogen. Der Marktanteil beträgt nach Ford-Angaben 21,48 Prozent. Den wollen sich die Amerikaner offenbar nicht mehr nehmen lassen, denn sie bauen ihre ohnehin schon üppige Nutzfahrzeugpalette weiter aus. Bereits gestartet sind die Plug-in-Hybrid-Varianten des Custom – im Nfz-Sektor bekleidet Ford damit ein Alleinstellungsmerkmal. In wenigen Monaten geht es weiter mit der Verfolgung des anhaltenden SUV-Modetrends. Ford will ausgewählte Produkte mit Offroad-Optik versehen (und zum Teil auch mit passender Technik bestücken).