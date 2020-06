Eine lange Leitung für den elektrischen Traveller

Wien – Einen Mangel an Ankündigungen seitens der Groupe PSA gibt es beileibe nicht, wenn es um die Elektrifizierung der Mobilität geht. Der Konzern hat schon vor Ausbruch der Coronakrise stark die Werbetrommel für eine Reihe von Neuheiten gerührt. Kürzlich etwa informierte das Unternehmen darüber, dass Nutzfahrzeuge demnächst mit zwei Akku-Varianten lieferbar sein werden, etwa der e-Expert von Peugeot. Die Löwenmarke prescht nun vor, indem sie, nicht wirklich überraschend, auch die Pkw-Varianten demnächst elektrifizieren möchte. Und damit ist der Traveller gemeint, eine Großraumlimousine, die bisher mit Verbrennungsmotoren in drei verschiedenen Größen angeboten wurde.

In dieser Woche veröffentlichte Peugeot Details vom so genannten e-Traveller. Erwartungsgemäß kommen auch hier zwei Batteriegrößen zum Tragen, ein Akku mit 50 Kilowattstunden und ein weiterer mit 75 Kilowattstunden. Im zweiten Fall beträgt die errechnete WLTP-Reichweite rund 330 Kilometer.

Peugeot nennt zwei Grundvarianten für den e-Traveller: nämlich den Shuttle und den Combispace. Die erste Version richtet sich an Gewerbetreibende und ist für den „Passagiertransport“ konzipiert. Als Zielgruppen gelten Hotelbetriebe, Taxiunternehmen und Flughafen-Shuttleunternehmen. Hierfür lassen sich zwei Ausstattungsniveaus darstellen: Business und Business VIP. Bei Business sind bis zu neun Sitzplätze möglich, Business VIP glänzt mit einer Dreizonen-Klimaautomatik und elektrischen Schiebetüren (auf Wunsch auf beiden Seiten).

Die Variante e-Traveller Combispace richtet sich an Privatpersonen – hierfür lassen sich die Ausstattungslevels Active und Allure heranziehen. Zwischen fünf und acht Sitzplätze bietet diese Form des e-Traveller an. Peugeot bewirbt die einfach verschiebbaren und herausnehmbaren Sitze, die aus dem e-Traveller ein vielseitiges Produkt machen. Aus dem Personentransporter lässt sich somit quasi im Handumdrehen ein Sport-Equipment-Transporter machen. Durchaus zweckdienlich in diesem Zusammenhang ist die separat zu öffnende Heckscheibe.