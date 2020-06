Lob für Österreichs Kurs bei Grenzöffnung nach Italien

Der angesehene italienische Virologe Andrea Crisanti lobt Österreichs Kurs in Sachen Grenzöffnung. „Österreich tut gut, die Grenze nach Italien nicht zu öffnen. Es gibt noch viele Fälle. Auch Italien sollte Kontrollmaßnahmen gegenüber jenen Ländern ergreifen, in denen die Pandemie noch aktiv ist, wie die USA und Lateinamerika“, sagte Crisanti, Virologie-Direktor an der Universität Padua.