Bundesheer zieht 600 Milizsoldaten vom Corona-Einsatz ab

„Es ist geplant, dass die betroffenen Soldatinnen und Soldaten dann am Montag ihren letzten Diensttag im Rahmen dieses Präsenzdienstes haben“, sagte Tanner. Als Grund nannte sie die Grenzöffnungen, wegen derer man die Lage neu bewerten musste. Sieben Kompanien würden allerdings weiterhin im Einsatz bleiben, kündigte Tanner an. Diese Milizsoldaten seien etwa an der Grenze nach Italien im Einsatz und würden bei der Bewachung von Botschaften und systemrelevanten und kritischen Objekten helfen.

Durch die bevorstehenden Grenzöffnungen der EU-Staaten wird auch wieder ein größerer Migrationsdruck erwartet. Deshalb wird der seit 2015 laufende Assistenzeinsatz des Bundesheeres fortgeführt bzw. verstärkt, betonte Nehammer am Donnerstag. In einem Erlass zu den Grenzöffnungen wies er die Landespolizeidirektionen an, „unverzüglich durch den zielgerichteten Einsatz“ der Polizei-Sonderheit PUMA „lageangepasste Ausgleichsmaßnahmen“ auf Straßen und in Zügen „mit dem Fokus auf die Verhinderung und Bekämpfung illegaler Migration zu entwickeln“.