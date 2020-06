Bregenzer Festspiele veranstalten Festtage im August

Die Bregenzer Festspiele mussten ihr von 22. Juli bis 23. August geplantes Festival aufgrund der Coronasituation zwar absagen, einen Sommer ohne Kunst soll es in Bregenz aber nicht geben. Intendantin Elisabeth Sobotka kündigte in einer Aussendung am Donnerstag „Festtage im Festspielhaus von 15. bis 22. August“ an. Damit wolle man ein „starkes künstlerisches Zeichen im Absage-Sommer“ setzen.