Sommerspiele Perchtoldsdorf finden statt

Die Sommerspiele Perchtoldsdorf im Rahmen des Theaterfests Niederösterreich können unter Berücksichtigung aller Coronasicherheitsvorgaben durchgeführt werden. Die Premiere von Shakespeares „Romeo und Julia“ findet nach Angaben der Bühne vom Donnerstag am 5. August auf der Burg in der Marktgemeinde statt. Gespielt wird in diesem Jahr nur im Freien.