Tschechien öffnet Grenze zu Österreich

Tschechien öffnet völlig seine Grenzen für die Reisen mit Österreich, Deutschland und Ungarn am Freitag um 12.00 Uhr. Dies hat die tschechische Regierung auf einer außerordentlichen Sitzung Freitag früh beschlossen, teilte Premier Andrej Babis auf einer Pressekonferenz mit. Nachbarland Slowakei wiederum hat bereits um 8.00 Uhr die Grenzen zu Österreich geöffnet.

Für Einreisende bzw. Rückkehrer aus diesen Ländern sind in Tschechien fortan weder negative Corona-Tests noch eine Quarantäne notwendig. Außenminister Tomas Petricek fügte hinzu, auf der deutschen Seite dauerten noch bestimmte Einreisebeschränkungen an, die Verhandlungen laufen deswegen noch weiter. Österreich hatte am Donnerstag alle seine Grenzen bis auf Italien geöffnet und die Corona-bedingten Einreisebeschränkungen aufgehoben. Slowenien und Ungarn und nun auch Tschechien haben daraufhin mit Grenzöffnungen Richtung Österreich ab Freitag geantwortet.