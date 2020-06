NHL-Play-off soll im Best-of-seven-Modus gespielt werden

Die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL will ihren Meister in einer Finalserie in der üblichen Länge im Best-of-seven-Modus ermitteln. Ab der Runde der besten 16 Teams sollen vier Siege in einer Serie für ein Weiterkommen und am Ende auch für den Stanley Cup notwendig sein. Einzig in der ersten Runde, die es wegen des auf 24 Teams erweiterten Formats geben soll, reichen drei Siege.