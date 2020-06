Gesundheitsexperte Martin Sprenger war am Anfang der Pandemiekrise Mitglied des Corona-Expertenstabs. Er sagte, wir waren in Öster­reich bereits Ende März auf „trockenen Straßen unterwegs, aber die Regierung verordnete eine Schnee­kettenpflicht“.

Rudolf Anschober: Kommunikativ ist dies sicher ein spannender Satz, aber er geht an der Realität vorbei. Der von mir sehr geschätzte Herr Sprenger war da meines Erachtens nicht so nahe dran an den Entwicklungen. Als das Virus in Österreich für uns sichtbar Fuß gefasst hat, da haben wir relativ rasch mit unseren Empfehlungen für die Bevölkerung – von Hygieneanleitungen bis Abstandhalten – die ersten Maßnahmen gesetzt. Dies zeigte zwar Wirkung, aber von den zweistelligen Steigerungsraten sind wir nicht weggekommen. Für uns war Mitte März dann der richtige Zeitpunkt, den Lockdown zu setzen. Wir wollten verhindern, dass das Gesundheitssystem an seine Kapazitätsgrenze stößt.