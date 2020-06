Guaidó laut Venezuelas Außenminister in Botschaft geflüchtet

Der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó hat nach Angaben des Außenministers des südamerikanischen Landes offenbar Zuflucht in der französischen Botschaft in Caracas gesucht. Er hoffe, dass ausländische Regierungen „ihre Meinung ändern und diejenigen ausliefern, die der venezolanischen Justiz entgehen wollen“, sagte Außenminister Jorge Arreaza am Donnerstag in einem Radiointerview.