Reisefreiheit: Grenzenlosigkeit in EU ab Juli geplant

Brüssel, Wien – Der Bewegungsradius der EU-Bürger wird zunehmend größer. Und wenn es nach EU-Innenkommissarin Ylva Johansson und Deutschlands Innenminister Horst Seehofer geht, sollen überall in der EU, der Schweiz, Liechtenstein und Norwegen Ende Juni die Grenzkontrollen vorbei sein. Und ab Juli könnten sukzessive auch Einreisen aus Drittstaaten diskutiert werden, vereinbarten die EU-Innenminister gestern per Videokonferenz. Derweil wird das Einreiseverbot aber bis Ende Juni verlängert.

Uneingeschränkt kann man derzeit in die östlichen Nachbarländer Slowenien, Ungarn, Slowakei und Tschechien und zurück reisen. Sie haben die Grenzen für uns geöffnet. Aber Achtung: Eine Weiterreise von Slowenien nach Italien oder Kroatien ist nicht zu empfehlen, weil bei der Rückkehr nach Österreich aus diesen und den meisten anderen Staaten nach wie vor ein frisches Covid-Gesundheitszeugnis bzw. eine 14-tägige Quarantäne fällig wird.

Erst nach dem Fronleichnam-Wochenende ist wieder eine ungehinderte Fahrt nach Deutschland, in die Schweiz oder nach Liechtenstein für alle ÖsterreicherInnen erlaubt. Erst dann öffnen diese Länder ihre Grenzen für uns und alle ­anderen EU- und EFTA-Bürger. Bis dahin muss der deutschen bzw. Schweizer Polizei an der Grenze ein triftiger Grund für die Einreise gegeben werden. Das Weißbier im bayerischen Gastgarten und der Ausflug ins Engadin müssen also warten.