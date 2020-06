Tirolerin bei „Temptation Island“: Durch die Liebesinsel berühmt

Innsbruck –Bei der zweiten Staffel der RTL-Show „Temptation Island“ war die Innsbruckerin Michelle Daniaux zusammen mit ihrem Ex-Freund Mateo Glotz erst kürzlich im Fernsehen zu sehen. Die Auftritte in der zehnteiligen Realityshow auf Bali – in der vier Paare voneinander getrennt werden und durch Dates mit Fremden versucht wird, die Beziehung zu zerstören – haben der 22-Jährigen zu Bekanntheit verholfen. „Auf Instagram habe ich durch die Ausstrahlung der Show 28.000 neue Abonnenten bekommen. Die Folge, die am 5. Mai zu sehen war, hat nur uns gezeigt“, erzählt die Psychologie-Studentin.