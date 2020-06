„Jugend Arbeit Zirl“: Stütze in einer „strukturlosen Zeit“

Zirl – Anfang 2019 wurde die gesamte Jugendarbeit in Zirl, mobil und stationär, unter einem (Vereins-)Dach zusammengeführt. In der Corona-Krise machten sich die Synergieeffekte nun voll bemerkbar. Zugleich zeigt das Beispiel der „Jugend Arbeit Zirl“ (kurz: JAZ), welche Herausforderung die Ausnahmesituation für Jugendliche wie Jugendarbeiter wirklich bedeutete.

„Mit 13. März haben die Einrichtungen zugesperrt, ab 16. März waren wir im Home-Office“, erzählen Chris Filzer und Katharina Liebke von JAZ in den freundlichen neuen Räumen der mobilen Jugendarbeit in der Meilstraße. Zum Glück habe man sich schon vorher mit digitaler Jugendarbeit beschäftigt – und den Jugendlichen gerade in dieser „strukturlosen Zeit“ Verlässlichkeit und Konstanz bieten können. Ab Tag eins gab es fixe „digitale Öffnungszeiten“, über Social Media (vor allem Instagram), Telefon und WhatsApp hielt man Kontakt.

Trotz der spontanen Umstellung verzeichnete das JAZ-Team bis Ende Mai nicht weniger als 598 digitale Kontakte mit Zirler Jugendlichen. Die Bandbreite war groß: „Manche wollten einfach quatschen, anderen fiel zu Hause die Decke auf den Kopf“, berichtet Filzer. Viele hatten Lernschwierigkeiten – auch strukturell, mit mehreren Geschwistern in engen Wohnungen. Die Problemlagen reichten von Jobverlust und Kurzarbeit bis hin zu (auch sexueller) Gewalt in der Familie.

Was Corona selbst angeht, werde man von den Jugendlichen „als zuverlässige Informationsquelle angesehen“, freut sich Filzer. So konnte man Auskünfte zu den Verordnungen geben, über Verschwörungstheorien aufklären oder auch Rechtshilfeangebote für Jugendliche vermitteln, die wegen Missachtung der Covid-19-Bestimmungen Geldstrafen erhielten.

Insgesamt habe man aus der Not eine Tugend gemacht und „vieles ausprobiert, was nun in neue Konzepte einfließt“, bilanzieren Filzer und Liebke. Inzwischen sind wieder Face-to-Face-Beratungen möglich, auch die mobile und aufsuchende Arbeit läuft „analog“ an. Ab 15. Juni starten auch wieder Kleingruppenangebote im Jugendzentrum. Für BM Thomas Öfner und Vize-BM Iris Zangerl-Walser zeigte die Krise jedenfalls eines: „Dass jeder Cent in Jugendarbeit gut investiert ist.“ (md)