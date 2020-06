„Lebenswertes Ötz“ fordert eine Lärmbremse

„Die BI Lebenswertes Ötz freut sich über die im Bezirk Reutte eingeführte 95 dB-Beschränkung und fordert die Verantwortlichen auf, eine solche auch für den Bezirk Imst zu erlassen“, teilt dazu Alexander Wolf mit. Eine Petition der Bürgerinitiative für eine Verkehrslösung im vorderen Ötztal zähle bereits mehr als 700 Unterstützer. „Wir regen also an, die Lautstärke-Messungen nicht im Stand, sondern während der Fahrt vorzunehmen, um damit gleichzeitig auch noch für mehr Gerechtigkeit unter allen Verkehrsteilnehmern zu sorgen. Möglicherweise können dabei nach Vorbild der Schweiz und von Frankreich sogar die neuartigen ,Lärmblitzer‘ zum Einsatz kommen“, so Wolf.