Silvrettastraße ab 11. Juni wieder geöffnet

Galtür, Gaschurn – Die mautpflichtige Silvretta-Hochalpenstraße von Galtür über die Bielerhöhe (2032 m) ins Montafon ist ab Donnerstag, 11. Juni (Fronleichnam), wieder befahrbar. Die 22,3 Kilo­meter lange Route mit 34 Kehren zählt zu den beliebtesten Gebirgsstraßen in den Alpen.

Ebenfalls am Fronleichnamstag startet das Galtürer alpinarium in die Sommersaison. Die Ausstellung „Ganz oben, Geschichten über Galtür und die Welt“ sowie die Boulderwand sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Montag ist Ruhetag. Besichtigt werden kann heuer auch die Ausstellung zum Galtüre­r Enzian. Ab Sonntag, 14. Jun­i, stellt sich der Landecker Künstler Heinrich Prokopetz vor, die Vernissage beginnt um 20 Uhr. (TT, hwe)