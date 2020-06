Bergbahn Pillerseetal: Positiver Ausblick trotz Corona-Krise

Von Harald Angerer

St. Ulrich a. P. – Zuversichtlich gibt sich der Hopfgartner Großunternehmer Anton Pletzer beim Blick in die Zukunft der Bergbahn Pillerseetal, welche zur Pletzer Gruppe gehört. Bei einer Pressekonferenz kündigte er auch weitere Investitionen an. „Bisher haben wir schon zwei Millionen Euro investiert und wir haben weitere Pläne“, sagt Pletzer. Noch heuer soll in das Jakobskreuz eine Kapelle integriert werden. Dazu wurde der Künstler Max Biembacher engagiert.

Nicht heuer, aber in den nächsten zwei bis drei Jahren soll dann auch der Sessellift auf die Buchsteinwand durch eine neue Gondelbahn ersetzt werden, und dazu ist ein weiteres Pletzer Resort, ein 4-Stern-Hotel, geplant. „Allerdings auch nicht im nächsten Jahr, aber in den kommenden drei bis fünf Jahren. Wir brauchen einfach mehr Gäste im Ort, damit die Seilbahn gut wirtschaften kann“, erklärt der Unternehmer.

Die Gastronomie im Tal und am Gipfel hat man von der Bergbahn Pillersee in die Pletzer Resort Gruppe ausgelagert, damit könne man Synergien nutzen. So erfolgt die Lieferung der Speisen über die neue Großküche in Walchsee. „Die Speisen werden dann vor Ort regeneriert und endgefertigt“, schildert Egon Kahr, der für die Pletzer Resorts zuständig ist.