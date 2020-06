Nachfrage ist gestiegen, Corona-Antikörpertests aber nur bedingt sinnvoll

Innsbruck – Corinna F. (Name der Red. bekannt) war in den Energieferien im Februar mit Mann und fünfjährigem Sohn in Südtirol auf Urlaub: „In dem Hotel waren viele Italiener, die husteten. Als wir zu Hause waren, hatte ich leichte Grippesymptome, aber ganz harmlos“, erzählt die Oberländerin. Anfang Mai wollte sie es angesichts der Covid-19-Berichterstattungen dann doch wissen und ließ via Hausarzt einen Antikörpertest machen, der positiv ausfiel. Ein Schritt, den immer mehr Tiroler als privat bezahlte Arztleistung machen.