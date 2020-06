Peter Pilz: „Bei den Grünen sehe ich türkis“

Wien – In vielen U-Ausschüssen war Peter Pilz als Mandatar zugange – von dem zur Lucona-Affäre bis zu jenem in Sachen BVT. Im Ibiza-Ausschuss ist er das nicht; Pilz ist seit der vergangenen Wahl Ex-Abgeordneter. Fällt dieser Polit-Entzug schwer? „Eigentlich nicht. Das, was ich 33 Jahre im Parlament gemacht habe, mache ich jetzt mit ZackZack: der Regierung auf die Finger schauen“, sagt er im Gespräch mit der TT. Mitmischen tut er im aktuellen dennoch. „Ich unterstütze die parlamentarische Kontrolle – mit dem, was wir publizieren. Es ist extrem reizvoll, in einem unabhängigen Medium entscheidend zur Aufklärung der Ibiza- und der Casinos-Affäre beizutragen“, sagt Pilz. Seit einem Jahr betreibt er das Online-Magazin ZackZack, mit Mitteln der Parteiakademie der „Liste Jetzt“ finanziert, nun sollen „Förderabos“ lukriert werden. Von einem geheimen Proporz-Pakt ist jetzt in ZackZack die Schreibe. 2017 abgeschlossen, hätten ÖVP und FPÖ derart geregelt, „wie sich die beiden Parteien die Republik aufteilen“. Weiteres zu diesen und anderen Causae werde in den kommenden Tagen veröffentlicht, sagt Herausgeber Pilz, der 14 Redakteure an der Seite hat. „Ich habe ja den Casinos-Akt – und auch andere Akten.“ Wie das? „Mein Quellenzugang hat sich sogar verbessert, seit ich nicht mehr Politiker bin. Es melden sich auch ständig Augenzeugen.“