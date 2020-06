Ibiza-U-Ausschuss: Was Nehammer wusste – und Kollegin Zadić nicht

Was da los sei, wollen die Vertreter der Oppositionsfraktionen wissen. Ob der Komplexität dauere es, das Video auszuwerten, sagt Nehammer. Warum ist das Journalisten der Süddeutschen Zeitung und des Spiegels binnen drei Tagen gelungen? Das will Nehammer nicht beurteilen: „Ich verlasse mich auf die Angaben meiner Beamten.“ Und er sagt: Im ihm unterstellten Bundeskriminalamt und der dortigen Soko werde lediglich ermittelt, und so bedürfe es auch des Okays der Staatsanwaltschaft, das Video weiterzugeben. Hat er, als er erfahren habe, dass es vorliegt, Zadić darüber informiert? Kein „Ja“, kein „Nein“ kommt da von Nehammer. Er habe mit Zadić über Öffentlichkeitsarbeit geredet. Am Rande einer Ministerratssitzung. „Ich glaube, am 20. Mai.“ Das Video sei „nicht im Detail Teil des Gesprächs“ gewesen, sagt Nehammer mehrmals. NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper will eine klare Antwort, hakt nach. Schließlich gesteht Nehammer ein, Zadić nicht gesagt zu haben, dass das Video sichergestellt worden ist. Die Staatsanwaltschaft Wien, die davon wusste, hätte die Ressortchefin informieren sollen.