NEOS wollen Coronakrise für echte Erneuerung nutzen

„Corona wird ein Wendepunkt in der Geschichte sein. Es liegt an uns allen, ob es ein letztlich guter oder schlechter sein wird. Ob es besser wird oder schlechter“, so Meinl-Reisinger. „Die letzten Woche waren für alle Menschen in Österreich eine große Herausforderung. Die Menschen sind an Grenzen der Belastbarkeit gegangen. Die Abstriche waren Zumutungen.“ Menschen mussten ihre Hochzeiten absagen, konnten Kranke nicht besuchen, viele haben ihren Arbeitsplatz verloren. „Manche stehe bereits vor den Trümmern der eigenen Existenz.“