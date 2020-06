Innsbruck – Im Tourismusverband Innsbruck ist man mit der Lösung Marke Eigenbau zufrieden. Wie berichtet, hatte der TVB im Zuge der Corona-Krise 60 Mitarbeiter für die Kurzarbeit angemeldet. Genehmigt hat das Arbeitsmarktservice Tirol (AMS) nur 15. Das AMS ist nur bereit, Mitarbeiter in jenem Ausmaß in das Modell zu lassen, in dem ein TVB auch „eigenwirtschaftliche Leistungen“ erbringt. Weil in Tirol die TVB Körperschaften öffentlichen Rechts sind. Das hatte Ende April auch die Tourismusabteilung im Land überrascht. War doch ­zuvor vom Bund eine generelle Kurzarbeitsgenehmigung ­zumindest in Aussicht gestellt worden.