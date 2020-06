Geisler entschuldigt sich auch schriftlich wegen „Luder“

„Darin habe ich auch richtiggestellt, dass nicht ich unterbrochen wurde, sondern die Aktivistin von mir unterbrochen wurde. Ich hoffe, dass die Entschuldigungen für mein Fehlverhalten angenommen werden“, meinte der Landeshauptmannstellvertreter. „Weitere wortreiche Erklärungen“ könnten dem ‚Es tut mir leid. Und ich entschuldige mich aufrichtig für meine inakzeptable Aussage‘ nichts hinzufügen, so Geisler.

Indes nahm sich auch die „Süddeutsche Zeitung“ dem Aufreger an. Dort gab das Büro Geislers „Aufklärung“ im Tirolerischen. Geisler habe den Ausdruck „ohne jedwede Aggression verwendet“, so die Erklärung einer Sprecherin. „Luada“ werde in Tirol „umgangssprachlich für eine schlitzohrige, hartnäckige Person verwendet, die einen austrickst“. Der Ausdruck sei zudem „nicht zwingend negativ“. „Ursprünglich stammt der Begriff - wie Sie sicher wissen - aus der Jägersprache und bezeichnet einen Köder zum Anlocken von Raubtieren“, wurde der Zeitung zudem mitgeteilt. Die Äußerung sei zwar „inakzeptabel“, aber „in keiner Weise frauenfeindlich gemeint“ gewesen.