WWF-Expertin Götsch: „Geisler ist für mich nicht mehr tragbar“

Innsbruck – Freitagvormittag war die WWF-Gewässerschutzsprecherin Marianne Götsch endgültig von den Socken: Trotz Entschuldigung am Vortag von ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler für seine verbale Entgleisung („widerwärtiges Luder“) bei der Übergabe einer Petition gegen das Kraftwerk Tumpen-Habichen musst­e sie in der Süddeutschen Zeitung (SZ) einen mehr als missglückten Erklärungsversuch seines Büros zu lesen. In Tirol werde „Luder“ umgangssprachlich für eine „schlitzohrige, hartnäckige Person“ verwendet und sei nicht zwingend negativ, hieß es da.

Nicht nur in der Opposition gehen die Wogen hoch, auch bei den Grünen rumort es. Landtagsvizepräsidentin Stephanie Jicha stellt Geisler bereits in Frage: „Wer sich in Ausreden windet, statt sich klipp und klar zu entschuldigen, muss sich hinterfragen.“ Für sexistische Aussagen dürf­e es im Jahr 2020 keinen Platz in der Politik geben. „Wer das als Inhaber eines hohen Amtes nicht verstanden hat, ist deplatziert.“ Für die Grünen ist das jedoch eine Angelegenheit der ÖVP und von Geisler selbst.