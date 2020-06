Neue Lern-App: Not macht erfinderisch

Außergewöhnliche Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Dieses Sprichwort hat sich Martin Groß vor gut drei Monaten zu Herzen genommen. Denn als durch den Lockdown in der Corona-Krise die Schulen schließen mussten, war für den Wiener Pädagogen klar, dass er sich etwas überlegen muss: „Die Beziehungsarbeit ist das Wichtigste in der Schule. Da es aufgrund der Krise keine Probleme mit dem Datenschutz gab, hab’ ich in meiner Klasse gefragt: ,Wollt ihr lieber Arbeitsblätter oder Videos auf WhatsApp?‘ Von der Idee mit den Videos waren alle begeistert. Man erwischt damit alle Kinder.“