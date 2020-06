Heimische Tennismeisterschaften heuer top besetzt

Während die internationalen Aussichten auf eine Fortsetzung der ATP- und WTA-Tour noch unklar sind, profitieren die Österreichischen Tennis-Staatsmeisterschaften (28.6.-4.7.) von der Coronavirus-Pandemie. Denn so gut besetzt waren nationale Titelkämpfe lange nicht. Bis auf Dominic Thiem ist das gesamte Davis-Cup-Team am Start. Oberpullendorf ist zum 12. Mal en suite Schauplatz des Turniers.

ÖTV-Präsidentin Christina Toth sprach am Freitag bei einer Pressekonferenz beim Turniersponsor in der Admiral Arena Prater Sportsbar in Wien gar von „Staatsmeisterschaften der Superlative“. „Wir sind sehr erleichtert, dass die Staatsmeisterschaften während dieser herausfordernden Zeiten überhaupt ausgetragen werden können“, so Toth. Sowohl sie als auch Veranstalter und ÖTV-Vizepräsident Günter Kurz zeigten sich unisono hocherfreut, dass der ORF auf seinem Spartensender ORF Sport + fünf Tage lang die Titelkämpfe übertragen werde.