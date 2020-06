Aktivistin will mündliche Entschuldigung wegen „Luder“-Sager

Unterdessen meldete sich auch Tirols ÖVP-Landeshauptmann Günther Platter in der Sache zu Wort. Er sprach von einer „indiskutablen Entgleisung“ seines Regierungsmitgliedes. Für diese habe sich Geisler aber „richtigerweise sofort in aller Form öffentlich und auch persönlich bei der Umweltaktivistin entschuldigt“.

Erneute Kritik erntete der ÖVP-Politiker Geisler indes vom Koalitionspartner Grüne. Landtagsvizepräsidentin Stephanie Jicha stieß sich daran, dass die Aussage „widerwärtiges Luder“ mit „Jägerlatein und anderen Erklärungsversuchen“ in der „Süddeutschen Zeitung“ relativiert worden sei. Dies mache die Sache noch schlimmer. „Wenn ‚widerwärtiges Luder‘ nicht sexistisch ist, was dann“, so Jicha. Für sexistische Aussagen dürfe es im Jahr 2020 keinen Platz in der Politik geben: „Wer das als Inhaber eines hohen Amtes nicht verstanden hat, ist deplatziert“.