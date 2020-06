Bayern-Trainer Flick gratulierte Chelsea zu Werner-Transfer

„Timo ist ein sehr guter Spieler, auch ein Spieler, der Tore macht. Da hat Chelsea eine sehr gute Verpflichtung getätigt - wenn das so ist dann“, sagte Flick am Freitag in einer Video-Pressekonferenz der Bayern. In München scheint man keinen Groll zu hegen. Flick: „Das ist eine Entscheidung, die Timo getroffen hat. Und die muss man auch respektieren, alles okay.“