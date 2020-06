Rätsel um Aufenthaltsort von Venezuelas Oppositionsführer

Zwischen Venezuela und Frankreich ist ein diplomatischer Streit um den Aufenthaltsort des venezolanischen Oppositionsführers Juan Guaidó entbrannt: Nach Angaben des Außenministers des südamerikanischen Landes soll Guaidó Zuflucht in der französischen Botschaft in Caracas gesucht haben, was Paris umgehend dementierte.

Der Oppositionspolitiker befinde sich nicht auf dem Botschaftsgelände, sagte eine Sprecherin des französischen Außenministeriums am Freitag. Dies sei der Regierung in Caracas „mehrfach bestätigt“ worden.

Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza hatte zuvor in einem Radiointerview explizit Frankreich und Spanien vor einer Einmischung in die Angelegenheiten des Landes gewarnt. Er hoffe, dass die ausländischen Regierungen „ihre Meinung ändern und diejenigen ausliefern, die der venezolanischen Justiz entgehen wollen“, sagte Außenminister Jorge Arreaza am Donnerstag in einem Radiointerview. Wenige Tage zuvor hatte Präsident Nicolás Maduro angedeutet, dass sein Rivale Guaidó sich in einer diplomatischen Vertretung „versteckt“ halte.