Neuer Laborkomplex der IAEA in Seibersdorf eröffnet

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat am Freitag einen neuen Laborkomplex für drei ihrer Laboratorien in Seibersdorf (NÖ) eröffnet. Das nach dem 2019 verstorbenen IAEA-Direktor Yukiya Amano benannte Gebäude beherbergt auf einer Nutzfläche von 1.500 Quadratmetern Labors, die sich Themen wie Tiergesundheit, Lebensmittelsicherheit und Umweltschutz sowie Boden- und Wassermanagement widmen.

2017 erhielt bereits das IAEA-Labor für Schädlingsbekämpfung (Insect Pest Control Laboratory) neue Räumlichkeiten und Ausstattung. Nun gibt es mit dem von IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) eröffneten dreistöckigen Gebäude etwa doppelt so viel Platz als bisher für das „Animal Production and Health Laboratory“, das „Food and Environmental Protection Laboratory“ und das „Soil and Water Management and Crop Nutrition Laboratory“. Diese Forschungseinrichtungen werden alle von der IAEA gemeinsam mit der Welternährungsorganisation FAO betrieben.