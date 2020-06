Keine Maskenpflicht für Besuchergruppen von Kulturevents

Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) hat am Freitag klargestellt, dass die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im Publikumsbereich - analog zur Regelung in der Gastronomie - nicht für Personen gilt, die in einem gemeinsamen Haushalt leben oder als gemeinsame Besuchergruppe eine Veranstaltung besuchen. Das teilte das Büro der Staatssekretärin der APA schriftlich mit.