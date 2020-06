Thiem gewinnt bei „Pro Series“ gegen Rodionov

Dominic Thiem hat am Freitag bei den „Generali Austrian Pro Series“ in der Südstadt seinen zweiten Satzverlust hinnehmen müssen, gegen Jurij Rodionov aber schließlich klar mit 2:6,6:3,6:1 gewonnen. Es war der fünfte Sieg im fünften Match für den Lichtenwörther, sein 21-jähriger Gegner ist nach der zweiten Niederlage in der zweiten Phase dieses Turniers für die heimische Tenniselite ausgeschieden.