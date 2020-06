Nach „Dieselskandal": VW drückt stärker aufs Ethik-Pedal

Innsbruck – Die Erschütterung war groß und sie hält noch an: Als im Spätsommer 2015 publik wurde, dass Volkswagen einen Teil seiner dieselbetriebenen Fahrzeuge systematisch mit einer Abgasmanipulationsvorrichtung versehen hatte, folgte weltweite Empörung. Und es kam einiges ins Rollen: Führende Manager mussten über kurz oder lang den Hut nehmen, teure Rückruf- und Rücknahmeaktionen liefen an, Milliarden Euro und US-Dollar an Schadenswiedergutmachung flossen (und werden wohl weiterhin fließen). Der Konzern sah sich genötigt, seine Strategie zu ändern, und kreierte im Vorstand einen eigenen Posten für Integrität. Den besetzt seit gut drei Jahren Hiltrud Werner.