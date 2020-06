Innsbruck – Grund und Boden sind in Tirol weiter begehrt: Die Nachfrage boomt ungebrochen, +5,7 Prozent im Vorjahr. Weil das Angebot hier nicht mithalten kann, sind Grundstücke dementsprechend teuer. In den vergangenen Jahren explodierten nicht nur die Immobilienpreise, sondern auch die Grundstückspreise. Das hängt mit der Topographie des Landes zusammen. Denn der Dauersiedlungsraum beträgt lediglich 12,44 Prozent der gesamten Landesfläche. Und das ist nur eine Seite der Medaille. Grundsätzlich wird unter dem Dauersiedlungsraum jener Raum verstanden, in dem der Mensch lebt, arbeitet, seine Naturgrundlagen bewirtschaften kann und sich erholt.