Schreckliche Bluttaten - Zwei Frauen in Kärnten getötet

Zwei schreckliche Bluttaten haben sich am Samstag in Kärnten ereignet. In Drobollach am Faaker See wurde kurz vor 9.00 Uhr eine 56-jährige Frau auf offener Straße erschossen. Kurz davor war laut Polizei eine 62-jährige Frau in Wernberg getötet worden, allerdings nicht mit einer Schusswaffe. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um ein und denselben Täter handelt.