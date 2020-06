Corona-Hilfe spaltet die Stadtpolitik in Kufstein

Kufstein – Nachspiel zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Kufstein: Wie berichtet, wollte die FPÖ-Stadtpartei unter Obmann Christofer Ranzmaier Dringlichkeitsanträge zum Thema Hilfe für Firmen in der Corona-Krise einbringen. Allerdings gibt es in diesem Gremium keine Freiheitlichen mehr, nachdem die bisherigen blauen Mandatare aus Protest über die Wahl Ranzmaiers zum Stadtparteiobmann die Fraktion „Team Walter Thaler GKL“ gründeten. So blieben dessen Dringlichkeitsanträge unbehandelt. „Ohne FPÖ endet die Solidarität mit der Bevölkerung und insbesondere Unternehmern offenbar an der Tür des Rathauses“, ätzt jetzt der Landespolitiker. Einer der Anträge habe auf einen von der Stadt geförderten Einkaufsgutschein abgezielt. Ein solches Modell wird in Wörgl äußert erfolgreich praktiziert. Außerdem wollte die FPÖ „einen 15-Euro-Gastro-Gutschein für alle Kufsteiner zur Überbrückung der fehlenden ausländischen Gäste bis Ende des Sommers und der Aussetzung der Gastgartengebühr zur Unterstützung der Wirte“, erklärt Ranzmaier.