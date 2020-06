Bluttaten in Kärnten - Täter soll Selbstmord begangen haben

Der Mann, der am Samstag in der Früh in Wernberg und Villach zwei Frauen getötet hat, soll in Tarvis knapp hinter der österreichisch-italienischen Grenze Selbstmord begangen haben. Die Polizei konnte diese Information vorerst noch nicht bestätigen, da alle Ermittlungsschritte mit den italienischen Behörden abgestimmt werden mussten.