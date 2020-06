31-Jähriger bedrohte Lokalgäste in Linz mit dem Erschießen

Ein 31-Jähriger hat Freitagnacht in einem Lokal im Linzer Stadtteil Bindermichl andere Gäste und die Wirtsleute mit dem Erschießen bedroht. Die verständigten Polizisten fanden in der in unmittelbarer Nähe des Lokals befindlichen Wohnung des Mannes ein Gasdruckgewehr, dazugehörige Munition, ein Kampfmesser, einen Pfefferspray und eine verbotene Waffe. Der Linzer wurde laut Polizei festgenommen.